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Фарид Гаибов выразил сожаление по поводу исключения гимнастики из программы III Европейских игр

Фарид Гаибов выразил сожаление по поводу исключения гимнастики из программы III Европейских игр "Гимнастика, к сожалению, исключена из программы III Европейских игр, которые пройдут в польском городе Кракове в 2023 году".
Индивидуальные
6 сентября 2022 г. 23:58
Фарид Гаибов выразил сожаление по поводу исключения гимнастики из программы III Европейских игр

"Гимнастика, к сожалению, исключена из программы III Европейских игр, которые пройдут в польском городе Кракове в 2023 году".

Как сообщает Report, об этом написал министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики (ЕГ) Фарид Гаибов в своем личном блоге на официальном сайте ЕГ.

Он напомнил, что в 2015 году в Баку, а спустя четыре года в Минске, столице Беларуси, в программу данного соревнования были включены шесть дисциплин этого вида спорта.

"Всем нам известно, что гимнастика — один из самых популярных олимпийских видов спорта, сочетающий в себе различные элементы. Надеемся, что европейские олимпийские комитеты и будущие организаторы рассмотрят вопрос о возвращении этого вида спорта в программу Европейских игр, чтобы сделать гимнастику более оригинальной и популярной", - отметил Фарид Гаибов.

Отметим, что III Европейские игры пройдут с 9 по 25 июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov gimnastikanın Avropa Oyunlarından çıxarılmasına təəssüflənib

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