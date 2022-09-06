Фарид Гаибов выразил сожаление по поводу исключения гимнастики из программы III Европейских игр

"Гимнастика, к сожалению, исключена из программы III Европейских игр, которые пройдут в польском городе Кракове в 2023 году".

"Гимнастика, к сожалению, исключена из программы III Европейских игр, которые пройдут в польском городе Кракове в 2023 году".

Как сообщает Report , об этом написал министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики (ЕГ) Фарид Гаибов в своем личном блоге на официальном сайте ЕГ.

Он напомнил, что в 2015 году в Баку, а спустя четыре года в Минске, столице Беларуси, в программу данного соревнования были включены шесть дисциплин этого вида спорта.

"Всем нам известно, что гимнастика — один из самых популярных олимпийских видов спорта, сочетающий в себе различные элементы. Надеемся, что европейские олимпийские комитеты и будущие организаторы рассмотрят вопрос о возвращении этого вида спорта в программу Европейских игр, чтобы сделать гимнастику более оригинальной и популярной", - отметил Фарид Гаибов.

Отметим, что III Европейские игры пройдут с 9 по 25 июня 2023 года.