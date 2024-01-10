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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых первенствах и престижных международных соревнованиях, а также их тренерами.
Индивидуальные
10 января 2024 г. 19:26
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых первенствах и престижных международных соревнованиях, а также их тренерами.

Как сообщает Report, встреча прошла на Национальной гимнастической арене.

Спортсменам, удостоившимся звания "Мастер спорта Азербайджанской Республики", были вручены удостоверения и значки. Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным выступлением на международных спортивных площадках и пожелал им новых успехов.

На встрече был показан видеоролик, демонстрирующий успехи азербайджанских спортсменов за минувший месяц.

О своих достижениях рассказали спортсмены, занимающиеся батутной гимнастикой, дзюдо, каратэ, каратэ WKF, каратэ киокусинкай, каратэ ашихара, каратэ косики, кудо, ММА, тхэквондо, паратхэквондо, парадзюдо и настольным теннисом. Тренеры сборных команд рассказали о процессе подготовки спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb

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