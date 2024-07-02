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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных чемпионатах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.
Индивидуальные
2 июля 2024 г. 22:23
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных первенствах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, встреча, организованная в Национальной гимнастической арене, началась с исполнения Государственного гимна.

На мероприятии был показан видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца. Затем Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным выступлением на международной арене и пожелал им новых успехов.

Спортсмены, представлявшие страну в таких видах спорта, как тяжелая и легкая атлетика, бокс, дзюдо, стрельба из лука, академическая гребля, каякинг, гребля на каноэ, капоэйра, фехтование, армрестлинг, грэпплинг, пауэрлифтинг, параплавание, самбо, сават, шотокан каратэ-до, рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

Во встрече также приняла участие заместитель министра Мариана Васильева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov qitə və dünya çempionatlarında uğurla çıxış etmiş idmançılarla görüşüb

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