Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных чемпионатах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на континентальных первенствах, чемпионатах мира и престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, встреча, организованная в Национальной гимнастической арене, началась с исполнения Государственного гимна.

На мероприятии был показан видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца. Затем Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным выступлением на международной арене и пожелал им новых успехов.

Спортсмены, представлявшие страну в таких видах спорта, как тяжелая и легкая атлетика, бокс, дзюдо, стрельба из лука, академическая гребля, каякинг, гребля на каноэ, капоэйра, фехтование, армрестлинг, грэпплинг, пауэрлифтинг, параплавание, самбо, сават, шотокан каратэ-до, рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

Во встрече также приняла участие заместитель министра Мариана Васильева.