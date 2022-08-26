Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно выступившими на международных соревнованиях.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно выступившими на международных соревнованиях.

Как сообщает Report, приветствуя их, министр отметил, что встречи со спортсменами, отличившимися своими успешными выступлениями в течение года, стали традицией. Фарид Гаибов поздравил наших борцов до 20 лет и спортсмена ММА Тофига Мусаева с недавними победами и пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.