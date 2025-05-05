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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях в прошлом месяце

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях в прошлом месяце Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, а также на престижных международных соревнованиях в течение прошлого месяца.
Индивидуальные
5 мая 2025 г. 19:42
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях в прошлом месяце

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, а также на престижных международных соревнованиях в течение прошлого месяца, и их тренерами.

Как сообщает Report, министр Фарид Гаибов высоко оценил достижения наших спортсменов на международной арене и пожелал им успехов.

Представители тяжелой атлетики, бокса, прыжков на батуте, акробатической гимнастики, мужской спортивной гимнастики, дзюдо, вольной борьбы, женской борьбы, греко-римской борьбы, плавания, каноэ, самбо, савата, паратхэквондо, джиу-джитсу, кураша, алыша и гореша предоставили информацию о своих успешных выступлениях.

На мероприятии также выступили тренеры, внесшие вклад в процесс подготовки спортсменов, рассказав об успехах видов спорта и команд.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov ötən ay beynəlxalq yarışlarda uğurla çıxış etmiş idmançılar və onların məşqçiləri ilə görüşüb

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