Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на престижных международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных соревнованиях, Европейских играх в течение июня.
Как сообщили Report в Министерстве, на встрече, состоявшейся на Национальной арене гимнастики, был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца. Ф. Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением страны на международной арене и пожелал новых успехов.
Тренеры сборных команд рассказали о процессе подготовки и успехах спортсменов.
Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева и начальник отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов.