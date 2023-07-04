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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на престижных международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на престижных международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных соревнованиях, Европейских играх в течение июня.
Индивидуальные
4 июля 2023 г. 19:25
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на престижных международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных соревнованиях, Европейских играх в течение июня.

Как сообщили Report в Министерстве, на встрече, состоявшейся на Национальной арене гимнастики, был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца. Ф. Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением страны на международной арене и пожелал новых успехов.

Тренеры сборных команд рассказали о процессе подготовки и успехах спортсменов.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева и начальник отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov ötən ay nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda uğur qazanmış idmançılarla görüşüb

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