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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял бронзового призера чемпионата Европы по плаванию среди молодежи Рамиля Велизаде и победителя соревнований Всемирных игр по кикбоксингу Бахрама Раджабзаде.
Индивидуальные
25 июля 2022 г. 19:59
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успеха на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял бронзового призера чемпионата Европы по плаванию среди молодежи Рамиля Велизаде и победителя соревнований Всемирных игр по кикбоксингу Бахрама Раджабзаде.

Как сообщили Report из Министерства, Ф.Гаибов поздравил обоих спортсменов с успешным выступлением.

Министр отметил, что завоевание медали чемпионата континента впервые в истории азербайджанского спорта по плаванию является большим достижением. Заявив, что завоевание золотой медали на Всемирных Играх также является большим успехом, Ф.Гаибов пожелал обоим спортсменам успехов на предстоящих соревнованиях.

Поблагодарив за теплый прием, спортсмены рассказали об успехах и процессе подготовки к соревнованиям. Главный тренер национальной команды по плаванию Рашад Абдуррахманов проинформировал министра о предстоящих соревнованиях и основных целях.

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Версия на английском языке ФотоFarid Gayibov meets with medalists of international competitions
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançıları qəbul edib

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