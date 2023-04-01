Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на международных турнирах

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в марте медали на международных турнирах.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в марте медали на международных турнирах.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поздравил атлетов с завоеванием медалей и пожелал им новых побед.

В рамках встречи выступили спортсмены, успешно представившие страну в соревнованиях по боксу, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, батутной гимнастике, акробатической гимнастике, настольному теннису, параатлетике, дзюдо, парадзюдо, вольной борьбе, греко-римской борьбе, стрельбе, фехтованию, тхэквондо и каратэ.