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Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на международных турнирах

Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на международных турнирах Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в марте медали на международных турнирах.
Индивидуальные
1 апреля 2023 г. 20:00
Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на международных турнирах

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими в марте медали на международных турнирах.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поздравил атлетов с завоеванием медалей и пожелал им новых побед.

В рамках встречи выступили спортсмены, успешно представившие страну в соревнованиях по боксу, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, батутной гимнастике, акробатической гимнастике, настольному теннису, параатлетике, дзюдо, парадзюдо, вольной борьбе, греко-римской борьбе, стрельбе, фехтованию, тхэквондо и каратэ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov ötən ay beynəlxalq turnirlərdə medal qazanmış idmançılarla görüşüb

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