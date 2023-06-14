Фарид Гаибов встретился с президентом Олимпийского совета Малайзии

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Олимпийского совета Малайзии Мухаммада Норзу Закарию и исполнительного директора Малазийской академии бадминтона Мишель Чай, находящихся с визитом в Азербайджане.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Олимпийского совета Малайзии Мухаммада Норзу Закарию и исполнительного директора Малазийской академии бадминтона Мишель Чай.

Как передает Report, приветствовавший гостей Ф.Гаибов отметил, что рад видеть их в Баку, и рассказал о работе, проделанной в области спорта в стране.

Гости поблагодарили за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере бадминтона между двумя странами.

Во встрече приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и генеральный секретарь Рамиль Гаджиев.