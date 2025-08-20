Фарид Гаибов встретился с президентом Олимпийского комитета Албании и другими официальными лицами

Министр молодежи и спорта Азербайджана

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с президентом Национального олимпийского комитета Албании Фиделем Илли, президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Астритом Хасани и президентом Федерации гимнастики Албании Леонардом Лулаем.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в области спорта, обмен опытом и вопросы развития различных видов спорта.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в организации международных соревнований и расширении связей.

На встрече также присутствовал президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде.