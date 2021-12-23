Фарид Гаибов встретился с президентом Международной ассоциации бокса

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, У.Кремлев поздравил Ф.Гаибова с назначением на должность и рассказал о мероприятиях, в которых принял участие в рамках своего визита в Баку.

Министр выразил уверенность, что визит У.Кремлева пойдет на пользу азербайджанскому боксу и подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение взаимному сотрудничеству с Международной ассоциацией бокса, а также с другими международными спортивными организациями.

На встрече, в которой обсуждались состояние азербайджанского бокса, будущие совместные проекты также принял участие вице-президент Федерации бокса Азербайджана Сулейман Микаилов.