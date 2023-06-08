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Фарид Гаибов встретился с президентом ЕОК

Фарид Гаибов встретился с президентом ЕОК Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спироса Капралоса и члена Исполнительного комитета организации Хасана Арата.
Индивидуальные
8 июня 2023 г. 17:37
Фарид Гаибов встретился с президентом ЕОК

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спироса Капралоса и члена Исполнительного комитета организации Хасана Арата.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии олимпийского движения в стране. Было отмечено, что первые Европейские игры были организованы в Азербайджане на высоком уровне, и состоялся обмен мнениями о предстоящих в этом месяце Европейских играх lll в Польше.

Во встрече приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь Азер Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov EOC prezidenti ilə görüşüb

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