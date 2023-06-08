Фарид Гаибов встретился с президентом ЕОК

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спироса Капралоса и члена Исполнительного комитета организации Хасана Арата.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спироса Капралоса и члена Исполнительного комитета организации Хасана Арата.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии олимпийского движения в стране. Было отмечено, что первые Европейские игры были организованы в Азербайджане на высоком уровне, и состоялся обмен мнениями о предстоящих в этом месяце Европейских играх lll в Польше.

Во встрече приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь Азер Алиев.