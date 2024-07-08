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Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел 15-ю встречу с представителями спортивных федераций.
Индивидуальные
8 июля 2024 г. 17:43
Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел 15-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, на встрече в Бакинском доме молодежи министр рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах.

На встрече были упомянуты полученные лицензии на летние Олимпийские игры в Париже, заслушаны отчеты спортивных федераций, обсужден стратегический план развития федераций и другие вопросы, а также представлена ​​стратегия Федерации дзюдо Азербайджана на 2024-2028 годы.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

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