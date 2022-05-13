Фарид Гаибов встретился с представителями национальных федераций

Состоялась очередная встреча с представителями национальных федераций по олимпийским видам спорта.

Состоялась очередная встреча с представителями национальных федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, на встрече, которая прошла в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, министр Фарид Гаибов, поприветствовав представителей федерации и специалистов, рассказал о проделанной за последнее время работе и планах на будущее.

Затем он проинформировал участников встречи о целях заседания.

Согласно повестке заседания, были обсуждены вопросы планирования бюджета на 2023 год, подготовки к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, V Играм Исламской солидарности 2022 года в Конье, Всемирным играм, Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, а также к международным мероприятиям, проведение которых запланировано в Азербайджане. Участники встречи также коснулись вопроса организации семинаров для тренеров и судей, привлечения спортсменов к стажировке в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, новых проектов и других вопросов, были выслушаны предложения представителей федераций.