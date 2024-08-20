Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи, принявшими участие в международных мероприятиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с представителями азербайджанской молодежи, принимавшими участие в международных мероприятиях при поддержке министерства.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи, принявшими участие в международных мероприятиях при поддержке ведомства.

Как сообщает Report , на встрече министр поздравил молодых людей с их достижениями.

Представители молодежи, принявшие участие в международных мероприятиях и соревнованиях в Турции, России, Узбекистане, Германии, Малайзии, Польше, Финляндии, Греции, Кыргызстане и Китайской Народной Республике, поделились своими впечатлениями, подробно рассказали о полученном опыте и достижениях.

Министр Фарид Гаибов выслушал предложения молодых людей и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.