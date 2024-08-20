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Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи, принявшими участие в международных мероприятиях

Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи, принявшими участие в международных мероприятиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с представителями азербайджанской молодежи, принимавшими участие в международных мероприятиях при поддержке министерства.
Индивидуальные
20 августа 2024 г. 21:36
Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи, принявшими участие в международных мероприятиях

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи, принявшими участие в международных мероприятиях при поддержке ведомства.

Как сообщает Report, на встрече министр поздравил молодых людей с их достижениями.

Представители молодежи, принявшие участие в международных мероприятиях и соревнованиях в Турции, России, Узбекистане, Германии, Малайзии, Польше, Финляндии, Греции, Кыргызстане и Китайской Народной Республике, поделились своими впечатлениями, подробно рассказали о полученном опыте и достижениях.

Министр Фарид Гаибов выслушал предложения молодых людей и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Фото Fərid Qayıbov nazirliyin dəstəyi ilə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmiş gənclərlə görüşüb

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