Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщает Report, встреча прошла в Губе - "спортивной столице" 2024 года.

На состоявшейся в Губинском Олимпийском спортивном комплексе встрече приняли участие руководители соответствующих отделов министерства, а также начальники региональных управлений молодежи и спорта.

Министр рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах.

В рамках "Недели спорта" был представлен отчет о прошедших в столице и регионах мероприятиях, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече были заслушаны мнения и предложения представителей федераций, а волнующие их вопросы вынесены на совместное обсуждение.