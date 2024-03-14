Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта.
Как сообщает Report, встреча прошла в Губе - "спортивной столице" 2024 года.
На состоявшейся в Губинском Олимпийском спортивном комплексе встрече приняли участие руководители соответствующих отделов министерства, а также начальники региональных управлений молодежи и спорта.
Министр рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах.
В рамках "Недели спорта" был представлен отчет о прошедших в столице и регионах мероприятиях, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече были заслушаны мнения и предложения представителей федераций, а волнующие их вопросы вынесены на совместное обсуждение.