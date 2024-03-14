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Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта

Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта.
Индивидуальные
14 марта 2024 г. 09:52
Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщает Report, встреча прошла в Губе - "спортивной столице" 2024 года.

На состоявшейся в Губинском Олимпийском спортивном комплексе встрече приняли участие руководители соответствующих отделов министерства, а также начальники региональных управлений молодежи и спорта.

Министр рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах.

В рамках "Недели спорта" был представлен отчет о прошедших в столице и регионах мероприятиях, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече были заслушаны мнения и предложения представителей федераций, а волнующие их вопросы вынесены на совместное обсуждение.

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Версия на азербайджанском языке Nazir Olimpiya idman növləri üzrə federasiyaların nümayəndələri ilə görüşüb

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