Фарид Гаибов встретился с представителями Федерации в Шеки

Состоялась 11-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

6 ноября состоялась 11-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в министерстве, на мероприятии в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе, министр поздравил федерации со спортивными успехами, достигнутыми за последние два месяца, и пожелал новых успехов.

По традиции, встреча, проводимая раз в два месяца, проводится за пределами столицы уже во второй раз.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.