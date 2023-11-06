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Фарид Гаибов встретился с представителями Федерации в Шеки

Фарид Гаибов встретился с представителями Федерации в Шеки Состоялась 11-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.
Индивидуальные
6 ноября 2023 г. 22:52
Фарид Гаибов встретился с представителями Федерации в Шеки

6 ноября состоялась 11-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в министерстве, на мероприятии в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе, министр поздравил федерации со спортивными успехами, достигнутыми за последние два месяца, и пожелал новых успехов.

По традиции, встреча, проводимая раз в два месяца, проводится за пределами столицы уже во второй раз.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və idman naziri federasiya nümayəndələri ilə görüşüb

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