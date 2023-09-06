Фарид Гаибов встретился с представителями Федерации в Губе

Состоялась 10-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Состоялась 10-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в министерстве, на мероприятии в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, введенном в эксплуатацию после реконструкции, министр поздравил федерации со спортивными успехами, достигнутыми за последние два месяца, и пожелал новых успехов.

Мероприятие, которое традиционно проводится каждые два месяца, впервые было организовано за пределами столицы.

Согласно повестке дня заседания, был заслушан отчет о международных массовых соревнованиях, проведенных в период с июня по август, обсуждены участие и результаты наших спортсменов на lll Европейских играх, XVll Европейском летнем олимпийском фестивале молодежи, XXXl Всемирной летней Универсиаде студентов, ll играх СНГ, Международном Университетском спортивном фестивале.

Также были обсуждены процесс лицензирования спортсменов, тренеров и судей, экзамены на способности, отчет спортивных федераций в социальных сетях, медицинское обеспечение и другие вопросы, заслушаны мнения и предложения федераций.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Васильева и начальник отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов.