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Фарид Гаибов встретился с молодежью и представителями спортивной общественности Нахчывана

Фарид Гаибов встретился с молодежью и представителями спортивной общественности Нахчывана Делегация во главе с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым посетила Нахчыванскую Автономную Республику.
Индивидуальные
6 февраля 2022 г. 10:31
Фарид Гаибов встретился с молодежью и представителями спортивной общественности Нахчывана

Делегация во главе с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в министерстве, в первый день визита были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване и почтили его память. Затем гости посетили Музей Гейдара Алиева, где осмотрели стенды, посвященные детству и юности великого лидера, личные вещи, экспонаты, отражающие его жизнь и деятельность.

Затем Ф.Гаибов, заместители министра Мариана Василева, Фархад Гаджиев, президент Азербайджанской шахматной федерации (АШФ) Махир Мамедов, вице-президент, председатель Нахчыванской шахматной федерации Сеймур Талыбов, генеральный секретарь АШФ Илаха Гадимова приняли участие на церемонии открытия чемпионата по шахматам.

Далее состоялась встреча с председателем Верховного меджлиса НАР Васифом Талыбовым. В ходе встречи обсуждалась работа, проделанная в сфере спортивной жизни и молодежной политики Нахчывана.

Во второй день визита Министр встретился с активной молодежью и представителями спортивной общественности. Во встрече, которая состоялась в Нахчыванском университете, также приняли участие заместители министра, министр молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Рамиль Хаджи и исполнительный директор Нахчыванского молодежного фонда Джаби Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Vasif Talıbovla Naxçıvanın idman həyatını, gənclər siyasətini müzakirə edib

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