Фарид Гаибов встретился с министром спорта Саудовской Аравии

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, который принимает участие в 5-й конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества, встретился с министром спорта Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, который принимает участие в 5-й конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества, встретился с министром спорта Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Турки аль-Фейсалом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, в ходе встречи министр Фарид Гаибов выразил удовлетворение организацией конференции в Джидде и подчеркнул важность активизации двустороннего сотрудничества.

В то же время Гаибов проинформировал о работе, проделанной в области молодежи и спорта в период председательства Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области спорта между двумя странами.