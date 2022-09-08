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Фарид Гаибов встретился с министром спорта Саудовской Аравии

Фарид Гаибов встретился с министром спорта Саудовской Аравии Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, который принимает участие в 5-й конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества, встретился с министром спорта Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин
Индивидуальные
8 сентября 2022 г. 16:54
Фарид Гаибов встретился с министром спорта Саудовской Аравии

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, который принимает участие в 5-й конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества, встретился с министром спорта Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Турки аль-Фейсалом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, в ходе встречи министр Фарид Гаибов выразил удовлетворение организацией конференции в Джидде и подчеркнул важность активизации двустороннего сотрудничества.

В то же время Гаибов проинформировал о работе, проделанной в области молодежи и спорта в период председательства Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области спорта между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Saudi sports ministers meet
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Səudiyyə Ərəbistanının idman naziri ilə görüşüb

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