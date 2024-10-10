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Фарид Гаибов встретился с генсеком Всемирной конфедерации этноспорта

Фарид Гаибов встретился с генсеком Всемирной конфедерации этноспорта Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял генерального секретаря Всемирной конфедерации этноспорта Абдулхалима Аксуна.
Индивидуальные
10 октября 2024 г. 17:23
Фарид Гаибов встретился с генсеком Всемирной конфедерации этноспорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял генерального секретаря Всемирной конфедерации этноспорта Абдулхалима Аксуна.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, Гаибов подробно рассказал гостю о работе, проводимой в сфере спорта в Азербайджане, и о достигнутых успехах.

В ходе встречи обсуждалось развитие этноспорта в Азербайджане, мероприятия в этой области, а также связи между нашей страной и конфедерацией.

На встрече также присутствовали заместитель министра Мариана Василева и специалист по корпоративным связям конфедерации Азер Абдуррахман.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Dünya Etnoidman Konfederasiyasının baş katibini qəbul edib

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