Фарид Гаибов встретился с членами Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами правления Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами правления Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние спортивных СМИ в стране и вопросы продвижения спорта. Фарид Гаибов подчеркнул важность развития спортивной журналистики и изучения международного опыта в этом направлении.

Министр также поинтересовался текущими проблемами общественного объединения. Глава структуры Азер Гулиев поблагодарил за теплый прием.

Члены правления сообщили о проблемах, беспокоящих спортивные СМИ.