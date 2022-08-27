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Фарид Гаибов встретился с членами Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана

Фарид Гаибов встретился с членами Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами правления Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана.
Индивидуальные
27 августа 2022 г. 21:57
Фарид Гаибов встретился с членами Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами правления Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние спортивных СМИ в стране и вопросы продвижения спорта. Фарид Гаибов подчеркнул важность развития спортивной журналистики и изучения международного опыта в этом направлении.

Министр также поинтересовался текущими проблемами общественного объединения. Глава структуры Азер Гулиев поблагодарил за теплый прием.

Члены правления сообщили о проблемах, беспокоящих спортивные СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Azərbaycan İdman Jurnalistləri İctimai Birliyinin üzvləri ilə görüşüb

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