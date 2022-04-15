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Фарид Гаибов встретился с азербайджанской триатлонисткой, получившей статус Ironman

Фарид Гаибов встретился с азербайджанской триатлонисткой, получившей статус Ironman Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанской триатлонисткой Рабией Оруджевой и поздравил ее с завоеванием статуса Ironman на турнире "Isuzu Ironman" в Порт-Элизабет (ЮАР). Как передает Report, министр поинтересовался выступлением
Индивидуальные
15 апреля 2022 г. 10:55
Фарид Гаибов встретился с азербайджанской триатлонисткой, получившей статус Ironman

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанской триатлонисткой Рабией Оруджевой и поздравил ее с завоеванием статуса Ironman на турнире "Isuzu Ironman" в Порт-Элизабет (ЮАР).

Как передает Report, министр поинтересовался выступлением триатлонистки и пожелал ей новых побед.

Р. Оруджева, в свою очередь, выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные в стране условия для спортсменов и оказанное внимание.

Отметим, что Рабия Оруджева, представляющая клуб "Triterra Baku", преодолела полную «железную дистанцию», включающую 3,8 км плавания, 180 км велосегмента и 42 км бега, за 12 часов 18 минут 21 секунду.

Ironman - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Azərbaycanın ilk “dəmir qadını”nı qəbul edib

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