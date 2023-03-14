Фарид Гаибов: Все гимнасты нацелены на наилучшие результаты в рамках олимпиады

В преддверии олимпиады все нацелены показать наилучшие результаты.

В преддверии олимпиады все нацелены показать наилучшие результаты.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что подготовка к летним Олимпийским играм 2024 в Париже продолжается: "Делать прогнозы в связи с олимпиадой сложно. Федерации стараются изо всех сил, и мы, в свою очередь, всячески поддерживаем спортсменов".

Коснувшись открытия беговой дорожки на бульваре у озера Беюк Шор, министр выразил признательность министру экологии и природных ресурсов Мухтару Бабаеву за поддержку в создании дорожки.

Отметим, что в настоящее время среди членов сборной Азербайджана лицензией на летние Олимпийские игры в Париже обладает только стрелок Руслан Лунев.