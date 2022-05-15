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Фарид Гаибов: В министерстве будут осуществлены структурные изменения и реформы

Фарид Гаибов: В министерстве будут осуществлены структурные изменения и реформы В Министерстве молодежи и спорта будут осуществлены структурные изменения.
Индивидуальные
15 мая 2022 г. 11:46
Фарид Гаибов: В министерстве будут осуществлены структурные изменения и реформы

В Министерстве молодежи и спорта будут осуществлены структурные изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

По его словам, в настоящее время ведется работа над этим.

"Продолжаются реформы. Естественно, что как сфера молодежи, так и спорта постоянно обновляются. Поэтому мы не должны опаздывать. Также ведется работа над структурными изменениями", - добавил министр.

Также Ф.Гаибов отметил, что у ведомства много планов.

"Хотим реализовать различные проекты, но на это требуется время. В первую очередь мы проводим анализы. А это, как известно, работа не одного дня. После анализов мы будем осуществлять проекты. А для этого будет необходим ряд факторов. Не все зависит от нашего министерства. Все будет хорошо", - резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri: "Struktur dəyişikliyi olacaq" 

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