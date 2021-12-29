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Фарид Гаибов: В Азербайджане необходимо популяризировать регби

Фарид Гаибов: В Азербайджане необходимо популяризировать регби Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял руководство национальной федерации регби.
Индивидуальные
29 декабря 2021 г. 23:04
Фарид Гаибов: В Азербайджане необходимо популяризировать регби

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял руководство национальной федерации регби.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, министр подчеркнул важность развития в стране всех видов спорта, в том числе регби: "В Азербайджане необходимо популяризировать регби".

Президент Федерации регби Азербайджана Эльшан Аббасов проинформировал о деятельности и дальнейших планах организации. Аббасов подчеркнул, что федерация работает над развитием этого вида спорта не только в столице, но и в регионах.

Во встрече приняли участие заместитель министра Марьяна Васильева, ведущий советник отдела спорта Алинияз Мирзоев, первый вице-президент Федерации регби Эльвар Османов и вице-президент Сабухи Гараев.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda reqbinin təbliğ olunmasına ehtiyac var"

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