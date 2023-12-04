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Фарид Гаибов удостоен специальной медали и премии на Конгрессе Европейской гимнастики

Фарид Гаибов удостоен специальной медали и премии на Конгрессе Европейской гимнастики В столице Болгарии Софии состоялся 30-й юбилейный Конгресс Европейской гимнастики (European Gymnastics / EG).
Индивидуальные
4 декабря 2023 г. 18:10
Фарид Гаибов удостоен специальной медали и премии на Конгрессе Европейской гимнастики

В столице Болгарии Софии состоялся 30-й юбилейный Конгресс Европейской гимнастики (European Gymnastics / EG).

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов председательствовал в конгрессе в качестве президента организации.

На конгрессе утвержден ряд отчетов, а также обновленное Положение организации, приняты новые почетные члены. Кроме того, принято решение о проведении конгресса организации 2025 года в столице Чехии Праге 28-29 ноября.

На мероприятии Ф.Гаибов вручил болгарскому коллеге Димитару Лиеву и мэру города София Василу Терзиеву почетные медали EG. Кроме того, министр был награжден специальной медалью Олимпийского комитета Литвы и специальной премией за сотрудничество с Европейской легкоатлетической ассоциацией (European Athletics).

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Avropa Gimnastikasının 30-cu Konqresində təltif olunub

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