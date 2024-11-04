Фарид Гаибов: Результаты на Гимназиаде показывают уровень развития юношеского спорта в Азербайджане

09:32

Результаты, показанные на всемирной Гимназиаде, отражают уровень юношеского спорта в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом написал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в заметке на официальном сайте учреждения, комментируя выступления представителей Азербайджана на Гимназиаде в Бахрейне.

Министр напомнил, что Азербайджан на предыдущей Гимназиаде завоевал всего две медали:

"На этот раз наша страна, представленная 160 спортсменами в 16 видах спорта, завоевала в общей сложности 77 медалей, в том числе 23 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых. В общем зачете Азербайджан занял 7-ое место. Медали завоеваны в художественной гимнастике и аэробике, боксе, борьбе, тхэквондо, фехтовании, дзюдо, парадзюдо и параплавании. Все это является показателем нашего молодежного спорта. Для спортсменов, безусловно, важно познакомиться со сверстниками из зарубежных стран и получить международный опыт в подобных мультиспортивных соревнованиях".

Ф.Гаибов прокомментировал итоги чемпионата мира по борьбе с неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), на которой борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали.

"Эльдяниз Азизли в четвертый раз выиграл чемпионат мира. Впервые в истории нашего спорта борец Жаля Алиева выиграла чемпионат мира среди спортсменок до 23 лет", - отметил он, перечислив также ряд других успехов азербайджанских спортсменов.