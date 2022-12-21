Фарид Гаибов: Реформы должны быть продуманными, их следует проводить поэтапно

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов дал интервью четырем крупнейшим информационным агентствам страны.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов дал интервью четырем крупнейшим информационным агентствам страны.

Report представляет интервью:

- Как можно оценить результаты года для азербайджанского спорта? Учитывая, что 2022 год ознаменовался серией международных спортивных соревнований, и вы на должности министра уже ровно год...

- Прежде всего, я благодарю вас за проявленное внимание. Вы очень правильно подметили, что к концу года я на должности министра буду уже полный календарный год. Я был назначен на эту должность в сентябре 2021 года.

Что касается итогов года, то мы уже начали анализировать и считаем, что год сложился удачно для азербайджанского спорта. Наши спортсмены принимали участие в крупных соревнованиях. В Азербайджане также прошли большие спортивные мероприятия. В целом, анализируя результаты наших спортсменов, мы видим, что в этом году они отличились достижениями в нескольких областях.

Наши спортсмены впервые завоевали медали в различных видах спорта, в том числе на чемпионатах Европы и мира. Практически каждая федерация может гордиться своими новыми достижениями в этом году. В олимпийских видах спорта цель всех федераций - получить как можно больше лицензий на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Из-за пандемии коронавируса последняя Олимпиада была проведена в 2021 году, а не в 2020 году. У нас тоже мало времени. У нас есть 3, а не 4 года для того, чтобы получить лицензии. Но я думаю, что несмотря на весь негатив, несмотря на охвативший мир COVID, наши федерации смогли правильно наладить свою работу. В следующем году будет еще сложнее, но, думаю, мы сможем улучшить наши результаты.

- В стране проводятся определенные реформы в области спорта. В федерациях произошли изменения в руководстве, новые федерации были признаны министерством, некоторые были упразднены. Что нам в целом обещают эти реформы?

- Реформы должны идти постоянно. К примеру, если говорить о COVID 19, во всем мире пандемия повлияла не только на спорт. Произошли крупные экономические изменения, были пересмотрены существующие правила. В 2020 году внезапно все перешло в онлайн-формат. Мы обязательно учитываем подобные форс-мажорные обстоятельства, когда строим планы на будущее. Вообще, при работе над какими-то правилами обязательно нужно учитывать новые реалии. Поэтому, особенно в "постковидный" период, происходят определенные изменения, появляются новые вызовы.

Международный олимпийский комитет (МОК) определил новые цели. Недавние события во всем мире также имеют большое влияние на спорт. Участие в конфликте трех европейских стран – России, Беларуси и Украины – не обошло стороной и спорт.

В целом, в мире происходит множество процессов, которые оказывают воздействие на все сферы, в том числе, на спорт. Мы должны проводить реформы, учитывая все эти обстоятельства, но и также в соответствии с нашими собственными традициями и менталитетом. Эти реформы обязательно должны быть продуманными. Необходимо провести предварительное исследование для этого.

Я думаю, что за последний год мы смогли наладить нормальную деятельность, и нам предстоит сделать еще многое. Для этого нам нужны изменения, но мы не собираемся совершать революцию, мы будем делать все шаг за шагом, продуманно.

- Как реализуется молодежная и спортивная политика в Нахчыване? Наблюдается ли характерная в последнее время для других областей централизация и в спортивной отрасли?

- Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики. За этот год я был там дважды. Мы активно работаем вместе, провели несколько мероприятий. Совсем недавно была проведена международная шахматная олимпиада среди юниоров. Кроме того, я ознакомился со спортивными сооружениями, встретился со спортсменами, которые посетовали на отсутствие внимание из центра. Мы будем приглашать их на международные мероприятия, мы всегда старались тесно сотрудничать, и до сих пор у нас не было никаких проблем с этим.

- Как изменилась политика работы с молодежью в период вашей деятельности и каковы ваши будущие планы в этой области?

- Вы затронули очень деликатный вопрос. Естественно, мы хотим видеть постоянное развитие здесь. Молодежь в Азербайджане охватывает возрастную группу 14-29 лет, и вы знаете, что эта возрастная группа составляет 25% от общего населения Азербайджана. В настоящее время в стране действуют более 300 молодежных организаций. У нас есть молодежная политика, но важно то, как мы ее реализуем и какие направления используем. Нам нужно идти в ногу со временем.

Вы знаете, что глава государства, господин президент Ильхам Алиев также очень внимательно относится к этому вопросу. 2 февраля на мероприятии, посвященном 25-летию Дня молодежи, господин президент присутствовал лично и отвечал на вопросы молодежи. Он передал им несколько месседжей. Один из главных заключался в том, что мы представители молодежи народа-победителя. После победы в войне, мы должны быть победителями в каждой области.

Как министерство, мы тесно сотрудничаем с молодежными организациями. В республике достаточно Домов молодежи. Мы думаем о том, как наладить работу с молодежью даже в районах, где их нет. Вы знаете, что в каждом районе есть управления молодежи и спорта. Недавно произошли структурные изменения, и мы перешли к региональному управлению. Я также хотел бы поговорить о наших новых проектах. Мы постоянно интересуемся проблемами молодежи, проводим встречи, в том числе и с молодежью региона.

Естественно, у нас есть проблемы. Нет страны, где все идеально. У нас есть проблемы безработицы, внутренней миграции, наркомании и вредных привычек - все это мы пытаемся охватить.

В рамках проекта "Местные" мы стремимся повысить знания нашей молодежи в области IT. Многие из прошедших обучение устроились на работу, другие зарабатывают удаленно. Естественно, это пока небольшие проекты, и мы должны их расширить. Это был наш первый проект, и для нас было очень важно сделать выводы для себя о том, правильно это или нет.

- Какая работа проводится в области военно-патриотического воспитания, которое занимает важное место в молодежной политике?

- В этом году мы организовали значительное количество летних лагерей. По поручению главы государства, мы сделали это в основном в регионах. Главной целью было просвещение молодежи региона. У нас был организован большой патриотический лагерь в Олимпийском комплексе в Шеки.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших ветеранов, которые проводили там тренинги. Мы реализовали с ними еще несколько проектов. Наши сотрудники также отмечали, что из всех лагерей самым популярным был именно патриотический. Беседуя там с молодежью, я сам стал свидетелем того, насколько наши молодые люди полны энтузиазма и интереса. Они жаловались, что шесть дней – это очень мало. Они также хотели, чтобы такие проекты реализовывались на освобожденных от оккупации территориях, в Карабахе.

Интересен тот факт, что нашим молодым девушкам очень нравились эти тренинги. Они говорили, что хотя им не приходится служить, зато был шанс научиться обращаться с оружием. Наши ветераны, служившие в спецназе, за 5 дней научили молодежь таким вещам, что я был ошеломлен, как много можно узнать за короткий промежуток времени.

Я очень рад, что большая часть нашей молодежи воспитывается в таком духе. Кстати, мы также планируем организовать зимние лагеря.

- Что вы думаете об активности молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын через Шушу?

-Как я уже упоминал чуть ранее, молодежь составляет 25% нашего общества. В связи с этим их активное участие в любой инициативе, акции - это нормальное явление. Молодежь должна быть в авангарде подобных инициатив. В акции участвуют как члены волонтерских организаций, так и рядовая молодежь. Они сами вызвались поехать туда. Сегодня мы видим, что наша молодежь готова к любым вызовам.

- Вас устраивает прозрачность в конкурсах грантов молодежных организаций Министерства молодежи и спорта? Проводились ли проверки после вашего назначения? Предпринимаются ли конкретные шаги по этому вопросу?

- Государство должно оказывать поддержку молодежным организациям, есть соответствующие распоряжения. Мы также пытаемся их поддержать. Что касается прозрачности, мы стремимся контролировать это не только в сфере работы с молодежными организациями, но и в спорте. В ходе проверок были выявлены определенные недочеты, и сотрудники, допустившие их, были уволены. Мы стараемся, чтобы таких случаев не было.

- В ходе проверок Счетной палаты были выявлены определенные недочеты и в сфере закупок...

- Естественно, человеческий фактор не исключается. Но если речь идет о прозрачности, не обязательно ждать проверок Счетной палаты. Мы все должны быть объективными, справедливыми ради своего Отечества. Одна из основных идей, которую мы высказали во время наших бесед с молодежью, заключалась в том, что патриотизм не только в защите Родины с оружием в руках и участии в войне. Патриотизм - это также достойное служение государству, нации, справедливая и честная позиция гражданина.

- В заявлении Палаты также отмечалось, что не была обеспечена отчетность об использовании средств, выделенных федерациям в связи с участием в Олимпийских играх в Токио-2020. Как вы думаете реализовать механизм контроля за расходованием средств, выделяемых федерациям, чтобы не бросать тень на проделанную работу?

- Прежде чем отвечать на вопрос, я хотел бы заострить внимание на вашем последнем предложении: “Не бросать тень на проделанную работу”. Наша основная задача вместе с федерациями - подготовка спортсменов к соревнованиям. Есть пункты, положения, которые не работают должным образом, и это будет принято во внимание. Это работа, и в ее процессе всегда возникают проблемы, ошибки, недочеты. Вы не ошибаетесь, если ничего не делаете. В основном мы стараемся правильно направлять федерации, чтобы не было финансовых нарушений, всегда обеспечивалась прозрачность. Постараемся учесть эти замечания, устранить недочеты.

- Что делает министерство для обеспечения массовости спорта?

- Мы работаем не только с профессиональными спортсменами, но и организуем различные массовые спортивные мероприятия, которые нравятся многим. Этим мы стремимся широко внедрять спорт среди населения.

В ближайшее время будет реализован наш проект ”плаваем вместе". В течение трех дней одновременно в 30 бассейнах страны стартуют соревнования, в которых могут принять участие все умеющие плавать, участвовать в своей возрастной категории. У нас есть море, озера, реки, бассейны в спортивных комплексах, но у нас не так много пловцов.

Отрадно, что в этом году у нас также впервые была завоевана медаль среди юниоров по плаванию на соревнованиях европейского континента. Это хороший результат, и мы хотели бы, чтобы эти результаты множились. Для этого приглашен иностранный тренер, у нас также есть Дворец водных видов спорта.

Кроме того, мы проводим тренерские курсы вместе с федерацией плавания. Мы уже организовали два первых таких курса. Мы приглашаем учителей из районов и создаем условия для их развития в качестве тренеров.

В этом году мы впервые провели мероприятие “Открытая вода” в Азербайджане. Это было интересное мероприятие в поселке Пираллахи. И женщины, и мужчины выполнили заплыв на полкилометра в море. После этого в Мингячевире были соревнования по заплыву с одного берега Куры на другой на расстояние чуть более 300 метров.

Таких мероприятий должно быть больше, чтобы мы могли привлечь население к массовым видам спорта. У нас проходят различные забеги, полумарафоны. Там тоже достаточно участников.

Мы работаем над увеличением массовости, но министерство не может сделать это в одиночку. Поэтому мы работаем с федерациями, заинтересованы в увеличении количества клубов. Просим федерации проводить соревнования по регионам. Многое зависит от местных органов исполнительной власти, так что сотрудничаем и с ними. Естественно, это не работа 1-2 года. Эта традиция со временем будет только укрепляться.

-Как вы, как лицо ответственное за спорт страны, как министр и футбольный фаната, сегодняшнее состояние этого вида спорта в Азербайджане? Как вы думаете, что должно измениться для развития футбола у нас?

- Мы все хотим, чтобы наши футболисты играли лучше. Так обстоят дела сейчас – сами видите. В этом году наша сборная неплохо выступила в своих последних играх. Но дело в том, что до этого момента мы никогда не выступали на главном этапе чемпионатов Европы и мира. Мы даже не подходили близко к этому.

Другая проблема в том, что количество клубов на нашем чемпионате страны невелико, лично я считаю, что их должно быть больше. Если мы посмотрим на другие виды спорта, не только футбол, но и волейбол, гандбол и другие командные виды, национальная команда не может быть нормально укомплектована, если недостаточно клубов. Правда, федерация футбола увеличила количество участников чемпионата на два клуба, произошли определенные изменения в первом дивизионе. Но нужны дальнейшие реформы, для чего следует привлечь в эту сферу и бизнесменов, и компании. Нужно обеспечить их участие в управлении клубами.

Или, например, дети, занимающиеся футболом, после определенного возраста не могут найти места, где они могут продолжать это делать.

Успехи футбольного клуба "Карабах" в последние годы очевидны. Не случайно, лучшей командой в последнее время выбирают “Карабах”, лучшим тренером - Гурбан Гурбанов. При этом даже во время игр в еврокубках более половины команды-местные футболисты. Эти игроки также должны быть эффективно использованы в национальной команде.

"Нефтчи" также является одним из наших любимых клубов с большим количеством болельщиков. Иногда они хорошо выступают в еврокубках, иногда играют плохо. Я желаю им достичь такого уровня, чтобы выступать стабильно в этих турнирах, причем иметь больше местных футболистов в основном составе.

Также хочу выделить клуб Сабах". Они показывают хорошие результаты в этом году, создали больше конкуренции на чемпионате страны. Чем больше будет таких клубов, чем лучше они развиваются, при наличии в каждом из них 2-3 местных футболистов, их можно привлечь в национальную сборную. В итоге это принесет пользу отечественному футболу.

Почти ни один из наших футболистов не играет за границей. Только Махир Эмрели, который не может попасть в основной состав своей команды.

Но не нужно смотреть на все это с пессимизмом. Если мы все будем работать вместе, мы сможем создать что-то хорошее. Если и клубы, и федерация будут стараться, министерство также окажет им поддержку. Маркетинговая политика клубов также должна претерпеть улучшения. При правильной стратегии можно получить определенный доход от продажи билетов, униформы и различных атрибутов.