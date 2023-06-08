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Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций

Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций Состоялась 9-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта. Как сообщили Report в министерстве, на встрече в Национальной гимнастической арене группе спортсменов, удостоенных спортивных
Индивидуальные
8 июня 2023 г. 11:12
Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций

Состоялась 9-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече в Национальной гимнастической арене группе спортсменов, удостоенных спортивных разрядов, были вручены соответствующие значки и удостоверения.

Затем Ф.Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах, проинформировал о цели собрания.

Согласно повестке заседания, была представлена информация о презентации проекта "Goal+", налоговых льготах и освобождениях в области спорта. Также были обсуждены вопросы подготовки к III Европейским Играм и XXXI Всемирной летней Универсиаде, Чемпионату мира по стрельбе, который пройдет в Баку.

Во встрече также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Марьяна Васильева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov federasiyaların nümayəndələri ilə vacib məsələləri müzakirə edib

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