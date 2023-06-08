Фарид Гаибов провел встречу с представителями федераций

Состоялась 9-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта. Как сообщили Report в министерстве, на встрече в Национальной гимнастической арене группе спортсменов, удостоенных спортивных

Состоялась 9-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями федераций по олимпийским видам спорта.



Как сообщили Report в министерстве, на встрече в Национальной гимнастической арене группе спортсменов, удостоенных спортивных разрядов, были вручены соответствующие значки и удостоверения.



Затем Ф.Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах, проинформировал о цели собрания.



Согласно повестке заседания, была представлена информация о презентации проекта "Goal+", налоговых льготах и освобождениях в области спорта. Также были обсуждены вопросы подготовки к III Европейским Играм и XXXI Всемирной летней Универсиаде, Чемпионату мира по стрельбе, который пройдет в Баку.



Во встрече также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Марьяна Васильева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.