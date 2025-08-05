Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом.

Report сообщает, что борец, завоевавший серебряные медали на летних Олимпийских играх в Токио и Париже, ныне представляющий Украину Парвиз Насибов во время встречи рассказал о профессиональных планах.

Руфат Баку (Исрафилбеков), занимавшийся профессиональным боксом в США, несмотря на проживание и выступления вдали от Родины, выбрал себе прозвище Баку. Отметим, что боксер одержал победу в 22 из 24 боев за всю карьеру.

Министр Фарид Гаибов высоко оценил успехи обоих спортсменов на международной арене и пожелал им успехов в их будущей деятельности.