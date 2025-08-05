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Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом

Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом.
Индивидуальные
5 августа 2025 г. 20:22
Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречи с азербайджанскими спортсменами, проживающими за рубежом.

Report сообщает, что борец, завоевавший серебряные медали на летних Олимпийских играх в Токио и Париже, ныне представляющий Украину Парвиз Насибов во время встречи рассказал о профессиональных планах.

Руфат Баку (Исрафилбеков), занимавшийся профессиональным боксом в США, несмотря на проживание и выступления вдали от Родины, выбрал себе прозвище Баку. Отметим, что боксер одержал победу в 22 из 24 боев за всю карьеру.

Министр Фарид Гаибов высоко оценил успехи обоих спортсменов на международной арене и пожелал им успехов в их будущей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov xaricdə yaşayan azərbaycanəsilli idmançılarla görüşlər keçirib

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