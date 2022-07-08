Фарид Гаибов: Процесс оптимизации федераций продолжается

"Процесс оптимизации спортивных федераций продолжается".

"Процесс оптимизации спортивных федераций продолжается".

Как передает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в своих заметках о федерациях, прошедших аккредитацию и потерявших статус.

Министр отметил, что в июне были рассмотрены вопросы в связи с еще девятью федерациями: "Аккредитация шести подтвердилась, статус трех был приостановлен. Таким образом, на основании представления спецкомиссии, действующей при министерстве несколько месяцев, число федераций с подтвержденным статусом достигло 26. В целом, приостановлен статус 25 федераций. В итоге мы сможем построить более идеальную и успешную спортивную систему".