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Фарид Гаибов: Процесс оптимизации федераций продолжается

Фарид Гаибов: Процесс оптимизации федераций продолжается "Процесс оптимизации спортивных федераций продолжается".
Индивидуальные
8 июля 2022 г. 17:46
Фарид Гаибов: Процесс оптимизации федераций продолжается

"Процесс оптимизации спортивных федераций продолжается".

Как передает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в своих заметках о федерациях, прошедших аккредитацию и потерявших статус.

Министр отметил, что в июне были рассмотрены вопросы в связи с еще девятью федерациями: "Аккредитация шести подтвердилась, статус трех был приостановлен. Таким образом, на основании представления спецкомиссии, действующей при министерстве несколько месяцев, число федераций с подтвержденным статусом достигло 26. В целом, приостановлен статус 25 федераций. В итоге мы сможем построить более идеальную и успешную спортивную систему".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Federasiyalarının optimallaşdırılması prosesi davam edir"

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