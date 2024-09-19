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Фарид Гаибов принял участие в открытии международной конференции в Индии

Фарид Гаибов принял участие в открытии международной конференции в Индии Находящийся с визитом в Индии министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в церемонии открытия международной конференции на тему "Создание инклюзивной среды в борьбе с допингом", организованной совместно Министерством молодежи и спо
Индивидуальные
19 сентября 2024 г. 10:10
Фарид Гаибов принял участие в открытии международной конференции в Индии

Находящийся с визитом в Индии министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в церемонии открытия международной конференции на тему "Создание инклюзивной среды в борьбе с допингом", организованной совместно Министерством молодежи и спорта Индии, Национальным антидопинговым агентством этой страны и ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В Нью-Дели также состоялось второе официальное заседание бюро 9-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9). Фарид Гаибов присутствовал на встрече в качестве вице-президента Бюро COP9.

Отметим, что первое заседание Бюро COP9 состоялось 5-6 марта текущего года в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Hindistanda beynəlxalq konfransın açılışında iştirak edib

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