Фарид Гаибов принял участие в Межрегиональном африканском министерском совещании

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в качестве вице-президента очередного бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9) принял участие в Межрегиональном африканском министерском совещании в столице Гамб

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в качестве вице-президента очередного бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9) принял участие в Межрегиональном африканском министерском совещании в столице Гамбии Банжуле.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, участников мероприятия принял президент Гамбии Адама Барроу.

Гаибов на панели высокого уровня рассказал о важности спортивного менеджмента и государственной поддержки в укреплении межрегионального сотрудничества.

Он также провел двустороннюю встречу с министром спорта и молодежи Гамбии Бакаром Боджи, обсудил вопросы сотрудничества в рамках реализации подписанного между двумя странами меморандума о взаимопонимании в сфере вопросов молодежи и спорта.