Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов 25-26 октября принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров Совета Европы в турецкой Анталье.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов 25-26 октября принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров Совета Европы в турецкой Анталье.

Как сообщили Report в министерстве, в первый день мероприятия Фарид Гаибов принял участие в заседании министров спорта государств-членов расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы (EPAS).

26 октября состоялось официальное открытие конференции с участием министров спорта и официальных лиц европейских стран.

Выступая на конференции, министр Фарид Гаибов озвучил предложения по темам: "Гендерное равенство: обеспечение равного участия и участия женщин", "Спорт как средство инклюзивности: его роль для малообеспеченных групп", "Спорт для детей: обучение, профилактика и развитие".

На мероприятии министра сопровождал заведующий отделом международных связей министерства молодежи и спорта, член правления EPAS Намиг Новрузов.

В рамках конференции 27 октября пройдут "круглые столы" на тему "Интеграция мигрантов и беженцев посредством спорта". Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи выступит в качестве докладчика Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам.