Фарид Гаибов принял участие на VI Всемирном этноспортивном форуме в Турции

Азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова участвует на VI Всемирном этноспортивном форуме, проходящем в Анталье (Турция).

Азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова участвует на VI Всемирном этноспортивном форуме, проходящем в Анталье (Турция).

Как сообщает Report, на форуме, прошедшем под девизом "Возрождение традиционных видов спорта", приняли участие министры, представители федераций, исследователи и ученые из 75 стран.

На открытии форума выступил президент Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддин Билал Эрдоган, пожелавший успехов участникам мероприятия.

Далее форум продолжил свою работу в панельных заседаниях, где обсуждаются будущее традиционных видов спорта, вклад этноспорта в международное сотрудничество, финансовые ресурсы, медиастратегии и другие важные темы. Министр Фарид Гаибов также принял участие в дискуссиях.

В рамках форума Ф.Гаибов провел двусторонние встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом, президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом, министрами ряда стран.