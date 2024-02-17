О нас

Фарид Гаибов принял участие на VI Всемирном этноспортивном форуме в Турции

Фарид Гаибов принял участие на VI Всемирном этноспортивном форуме в Турции Азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова участвует на VI Всемирном этноспортивном форуме, проходящем в Анталье (Турция).
Индивидуальные
17 февраля 2024 г. 18:29
Фарид Гаибов принял участие на VI Всемирном этноспортивном форуме в Турции

Азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова участвует на VI Всемирном этноспортивном форуме, проходящем в Анталье (Турция).

Как сообщает Report, на форуме, прошедшем под девизом "Возрождение традиционных видов спорта", приняли участие министры, представители федераций, исследователи и ученые из 75 стран.

На открытии форума выступил президент Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддин Билал Эрдоган, пожелавший успехов участникам мероприятия.

Далее форум продолжил свою работу в панельных заседаниях, где обсуждаются будущее традиционных видов спорта, вклад этноспорта в международное сотрудничество, финансовые ресурсы, медиастратегии и другие важные темы. Министр Фарид Гаибов также принял участие в дискуссиях.

В рамках форума Ф.Гаибов провел двусторонние встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом, президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом, министрами ряда стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri Türkiyədə VI Dünya Etnosport Forumuna qatılıb

Самое читаемое

В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
13 февраля 2024 г. 20:05
Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана
Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана
12 февраля 2024 г. 13:12
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi