Фарид Гаибов принял министра обороны Венгрии

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого и возглавляемую им делегацию.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства, министр проинформировал гостей о молодежной политике и спортивных успехах страны.

Кристоф Салай-Бобровницкий поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что отношения между государствами основаны на добрососедских отношениях.

В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами в области спорта и молодежи.