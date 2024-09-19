Фарид Гаибов принял исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с находящимся с визитом в стране исполнительным президентом Европейского союза настольного тенниса Педро Мигелем Моурой.
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В ходе встречи были обсуждены возможности взаимного сотрудничества, мероприятия, проводимые в Азербайджане для развития настольного тенниса, и другие вопросы.
Во встрече приняли участие заместитель министра Мариана Василева, а также представители Министерства молодежи и спорта и Федерации настольного тенниса Азербайджана.