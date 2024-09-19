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Фарид Гаибов принял исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса

Фарид Гаибов принял исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса Фарид Гаибов встретился с исполнительным президентом Европейского союза настольного тенниса Педро Мигелем Моурой, который находится с визитом в Азербайджане.
Индивидуальные
19 сентября 2024 г. 23:39
Фарид Гаибов принял исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с находящимся с визитом в стране исполнительным президентом Европейского союза настольного тенниса Педро Мигелем Моурой.

Как передает Report, министр проинформировал гостя о проделанной в стране работе и достигнутых успехах в спортивной отрасли.

В ходе встречи были обсуждены возможности взаимного сотрудничества, мероприятия, проводимые в Азербайджане для развития настольного тенниса, и другие вопросы.

Во встрече приняли участие заместитель министра Мариана Василева, а также представители Министерства молодежи и спорта и Федерации настольного тенниса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Avropa Stolüstü Tennis Birliyinin icraçı prezidenti ilə görüşüb

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