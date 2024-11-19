Фарид Гаибов принял генсека Спортивной ассоциации "Исламская солидарность"

16:14

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял генерального секретаря Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) Насера ​​Аймана Маджали, прибывшего в страну для участия в COP29.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

В ходе встречи Ф.Гаибов предоставил информацию о проделанной работе в сфере спорта и достигнутых успехах в Азербайджане.

Айман Маджали поблагодарил за теплый прием.

На встрече также были обсуждены отношения между Азербайджаном и ISSA, подготовка к VI Играм исламской солидарности, которые состоятся в следующем году, и другие вопросы.