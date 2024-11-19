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Фарид Гаибов принял генсека Спортивной ассоциации "Исламская солидарность"

Фарид Гаибов принял генсека Спортивной ассоциации "Исламская солидарность" 16:14
Индивидуальные
19 ноября 2024 г. 16:52
Фарид Гаибов принял генсека Спортивной ассоциации Исламская солидарность

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял генерального секретаря Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) Насера ​​Аймана Маджали, прибывшего в страну для участия в COP29.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

В ходе встречи Ф.Гаибов предоставил информацию о проделанной работе в сфере спорта и достигнутых успехах в Азербайджане.

Айман Маджали поблагодарил за теплый прием.

На встрече также были обсуждены отношения между Азербайджаном и ISSA, подготовка к VI Играм исламской солидарности, которые состоятся в следующем году, и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov İslam Həmrəyliyi İdman Assosiasiyasının baş katibini qəbul edib

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