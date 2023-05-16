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Фарид Гаибов принял делегацию Федерации боевых искусств Ризин

Фарид Гаибов принял делегацию Федерации боевых искусств Ризин Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял делегацию Федерации боевых искусств Ризин, находящуюся с визитом в Азербайджане.
Индивидуальные
16 мая 2023 г. 19:28
Фарид Гаибов принял делегацию Федерации боевых искусств Ризин

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял делегацию Федерации боевых искусств Ризин, находящуюся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече был отмечен рост интереса к ММА в Азербайджане в последние годы и обсуждена работа, проводимая в направлении развития этого вида спорта.

Основатель Федерации боевых искусств Ризина Сакакибара Нобуюки поблагодарил министра за теплый прием. Состоялся обмен мнениями о выступлениях азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях по боевым видам спорта в последние годы.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Rizin Döyüş Federasiyasının nümayəndə heyətini qəbul edib

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