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Фарид Гаибов попросил журналистов не избирать его спортивным деятелем года

Фарид Гаибов попросил журналистов не избирать его спортивным деятелем года Выражаю признательность участвовавшим в опросе представителям СМИ. Однако прошу больше не избирать меня спортивным деятелем года. Мне трудно принимать подобные награды, потому что я выполняю свою работу, как и все сотрудники Министерства молодежи и спорта
Индивидуальные
21 декабря 2022 г. 17:34
Фарид Гаибов попросил журналистов не избирать его спортивным деятелем года

Выражаю признательность участвовавшим в опросе представителям СМИ. Однако прошу больше не избирать меня спортивным деятелем года. Мне трудно принимать подобные награды, потому что я выполняю свою работу, как и все сотрудники Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, об этом сказал избранный спортивным деятелем года в рамках проекта Центра спортивных исследований "Победители года - 2022" министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что удивлен тем, что большинство опрошенных журналистов назвали его имя: "Я министр молодежи и спорта, и это моя работа. Откровенно говоря, я не хотел посещать церемонию награждения, однако мне сказали, что это выбор журналистов".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov jurnalistlərdən onu bir daha ilin idman xadimi seçməmələrini xahiş edib

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