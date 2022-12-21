Фарид Гаибов попросил журналистов не избирать его спортивным деятелем года

Выражаю признательность участвовавшим в опросе представителям СМИ. Однако прошу больше не избирать меня спортивным деятелем года. Мне трудно принимать подобные награды, потому что я выполняю свою работу, как и все сотрудники Министерства молодежи и спорта

Выражаю признательность участвовавшим в опросе представителям СМИ. Однако прошу больше не избирать меня спортивным деятелем года. Мне трудно принимать подобные награды, потому что я выполняю свою работу, как и все сотрудники Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, об этом сказал избранный спортивным деятелем года в рамках проекта Центра спортивных исследований "Победители года - 2022" министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что удивлен тем, что большинство опрошенных журналистов назвали его имя: "Я министр молодежи и спорта, и это моя работа. Откровенно говоря, я не хотел посещать церемонию награждения, однако мне сказали, что это выбор журналистов".