Фарид Гаибов поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы

Фарид Гаибов поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поделился публикацией в связи с тем, что сборная Азербайджана, состоящая из юниоров-дзюдоистов, стала победителем чемпионата Европы, проходящего в португальском городе Одивелас.

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Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил молодежную сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы по дзюдо в португальском Одивелаше. Как передает Report , министр поделился соответствующей публикацией в Twitter. Ф.Гаибов назвал результат юниоров фантастическим: "Семь золотых медалей на чемпионате Европы среди кадетов. Это фантастический результат!". Отметим, что сборная Азербайджана среди юниоров, одолевшая в финале Францию со счетом 4:3, завоевала золотую медаль континентального первенства в командном зачете. В индивидуальных соревнованиях шесть дзюдоистов стали чемпионами Европы, трое завоевали бронзовые медали. Подпишитесь на наш Telegram канал