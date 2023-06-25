Фарид Гаибов поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил молодежную сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы по дзюдо в португальском Одивелаше.
Как передает
Ф.Гаибов назвал результат юниоров фантастическим: "Семь золотых медалей на чемпионате Европы среди кадетов. Это фантастический результат!".
Отметим, что сборная Азербайджана среди юниоров, одолевшая в финале Францию со счетом 4:3, завоевала золотую медаль континентального первенства в командном зачете. В индивидуальных соревнованиях шесть дзюдоистов стали чемпионами Европы, трое завоевали бронзовые медали.