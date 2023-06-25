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Фарид Гаибов поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы

Фарид Гаибов поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поделился публикацией в связи с тем, что сборная Азербайджана, состоящая из юниоров-дзюдоистов, стала победителем чемпионата Европы, проходящего в португальском городе Одивелас.
Индивидуальные
25 июня 2023 г. 23:20
Фарид Гаибов поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил молодежную сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы по дзюдо в португальском Одивелаше.

Как передает Report, министр поделился соответствующей публикацией в Twitter.

Ф.Гаибов назвал результат юниоров фантастическим: "Семь золотых медалей на чемпионате Европы среди кадетов. Это фантастический результат!".

Отметим, что сборная Азербайджана среди юниоров, одолевшая в финале Францию со счетом 4:3, завоевала золотую медаль континентального первенства в командном зачете. В индивидуальных соревнованиях шесть дзюдоистов стали чемпионами Европы, трое завоевали бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov millinin Avropa çempionluğu ilə bağlı paylaşım edib: “Fantastik nəticə!”

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