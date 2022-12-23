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Фарид Гаибов: Под руководством Мехрибан Алиевой достигнуты большие успехи в гимнастике

Фарид Гаибов: Под руководством Мехрибан Алиевой достигнуты большие успехи в гимнастике "Можно сказать, что я вырос в Федерации гимнастики Азербайджана. Я проработал здесь 19 лет. Все мои успехи связаны с этой федерацией".
Индивидуальные
23 декабря 2022 г. 20:20
Фарид Гаибов: Под руководством Мехрибан Алиевой достигнуты большие успехи в гимнастике

"Можно сказать, что я вырос в Федерации гимнастики Азербайджана. Я проработал здесь 19 лет. Все мои успехи связаны с этой федерацией".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии, посвященном 20-летию реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА).

По словам министра, под руководством президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой были достигнуты большие успехи: "Вы все знаете, как популяризировалась гимнастика за 20 лет. Выражаю благодарность Алтаю Гасанову. Он также внес большой вклад в наши успехи. В целом выражаю благодарность всему коллективу Федерации, тренерскому составу, гимнастической семье".

По словам министра, 2022 год насыщен юбилеями и серьезными достижениями: "30-летие Национального олимпийского комитета (НОК), 25-летие президентства Ильхама Алиева в НОК и 20-летие Федерации гимнастики Азербайджана пришлись именно на этот год. Если говорить о достижениях за 20 лет, то на это уйдет много времени. Строительство Национальной гимнастической арены также является примером успешной политики Азербайджана в области спорта".

В заключение министр поздравил всех с наступающими праздниками - 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

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Версия на английском языке Farid Gayibov: Great successes have been achieved in gymnastics under Mehriban Aliyeva's leadership
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə gimnastikada böyük uğurlar əldə olunub"

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