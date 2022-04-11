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Фарид Гаибов ознакомился с условиями в олимпийских комплексах в регионах

Фарид Гаибов ознакомился с условиями в олимпийских комплексах в регионах Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил города Евлах, Нафталан, Ширван, Барду, Тертер, Имишли, Саатлы и Сабирабад и ознакомился там с условиями, созданными в Олимпийских спортивных комплексах.
Индивидуальные
11 апреля 2022 г. 17:24
Фарид Гаибов ознакомился с условиями в олимпийских комплексах в регионах

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил города Евлах, Нафталан, Ширван, Барду, Тертер, Имишли, Саатлы и Сабирабад и ознакомился там с условиями, созданными в Олимпийских спортивных комплексах.

Как сообщили Report в Министерстве, министр поговорил о более эффективном и действенном управлении этими спортивными сооружениями, дал соответствующие рекомендации.

В рамках визита министр также поинтересовался деятельностью Домов молодежи Евлаха, Барды, Тертера, Саатлы и Ширвана. Дал соответствующие поручения по созданию в этих центрах новых отделов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani sports minister views Olympic complexes in regions
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov bölgələrdəki Olimpiya Komplekslərinin şəraiti ilə tanış olub

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