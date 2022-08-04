Фарид Гаибов ознакомился с состоянием спортивной площадки в Гаджигабуле

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с состоянием спортивной площадки в городе Гаджигабул.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с состоянием спортивной площадки в городе Гаджигабул.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, состоялся обмен мнениями о возможности проведения дальнейших ремонтных работ на спортивном объекте.

Ф.Гаибов также поинтересовался спортивными залами в поселках Алят, Сангачал и Пута Гарадагского района, строительство которых планируется возобновить после длительного перерыва.

Ознакомившись со всеми тремя спортивными сооружениями, министр дал соответствующие рекомендации по дальнейшему повышению функциональности залов.