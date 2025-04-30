Фарид Гаибов: Организация международных соревнований на освобожденных территориях - знаменательное событие

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов назвал знаменательным событием организацию международных спортивных соревнований на освобожденных от оккупации территориях.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов назвал знаменательным событием организацию международных спортивных соревнований на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом министр сказал в комментарии журналистам в Суговушане, где стартовала международная регата "Кубок Президента-2025".

По словам министра, сейчас в Суговушане царит праздничная атмосфера. "По количеству участников видно, что интерес к регате растет из года в год. Если на первой регате в Суговушане их было 4, то сейчас уже более 20. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию гребли на байдарках и каноэ Азербайджана за отличную организацию. Местные и международные соревнования по этому виду спорта будут проводиться на освобожденных территориях и в последующие годы", - отметил Гаибов.