О нас

Фарид Гаибов: Организация международных соревнований на освобожденных территориях - знаменательное событие

Фарид Гаибов: Организация международных соревнований на освобожденных территориях - знаменательное событие Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов назвал знаменательным событием организацию международных спортивных соревнований на освобожденных от оккупации территориях.
Индивидуальные
30 апреля 2025 г. 13:29
Фарид Гаибов: Организация международных соревнований на освобожденных территориях - знаменательное событие

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов назвал знаменательным событием организацию международных спортивных соревнований на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом министр сказал в комментарии журналистам в Суговушане, где стартовала международная регата "Кубок Президента-2025".

По словам министра, сейчас в Суговушане царит праздничная атмосфера. "По количеству участников видно, что интерес к регате растет из года в год. Если на первой регате в Суговушане их было 4, то сейчас уже более 20. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию гребли на байдарках и каноэ Азербайджана за отличную организацию. Местные и международные соревнования по этому виду спорта будут проводиться на освобожденных территориях и в последующие годы", - отметил Гаибов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farid Gayibov: Holding international competitions in liberated territories significant event
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "İşğaldan azad olunan ərazilərdə yarışların təşkil edilməsi təqdirəlayiq haldır"

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi