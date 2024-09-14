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Фарид Гаибов обсудил с главой Европейской федерации развитие тяжелой атлетики в Азербайджане

Фарид Гаибов обсудил с главой Европейской федерации развитие тяжелой атлетики в Азербайджане Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.
Индивидуальные
14 сентября 2024 г. 17:04
Фарид Гаибов обсудил с главой Европейской федерации развитие тяжелой атлетики в Азербайджане

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.

Как сообщает Report, в ходе встречи министр рассказал о работе, проводимой в стране в области спорта, и достигнутых успехах.

Стороны обсудили развитие тяжелой атлетики в Азербайджане, перспективы сотрудничества с Европейской федерацией и другие вопросы.

На встрече также присутствовали заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Avropa Ağırlıqqaldırma Federasiyasının prezidentini qəbul edib

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