Фарид Гаибов обсудил с главой Европейской федерации развитие тяжелой атлетики в Азербайджане

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.

Как сообщает Report, в ходе встречи министр рассказал о работе, проводимой в стране в области спорта, и достигнутых успехах.

Стороны обсудили развитие тяжелой атлетики в Азербайджане, перспективы сотрудничества с Европейской федерацией и другие вопросы.

На встрече также присутствовали заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.