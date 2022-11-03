Фарид Гаибов: Новая система награждения послужит мотивации тренеров и спортсменов

Награждение спортсменов и специалистов, показавших высокие результаты на V Играх исламской солидарности, состоялось по новым правилам, разработанным министерством.
Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
"Надеюсь, что новшества в награждении послужат мотивации тренеров, спортсменов, специалистов, а также развитию федерации", - сказал министр.
Напомним, что Министерство молодежи и спорта ввело новые правила награждения спортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях.