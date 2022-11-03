О нас

Фарид Гаибов: Новая система награждения послужит мотивации тренеров и спортсменов

Фарид Гаибов: Новая система награждения послужит мотивации тренеров и спортсменов Награждение спортсменов и специалистов, показавших высокие результаты на V Играх исламской солидарности, состоялось по новым правилам, разработанным министерством.
Индивидуальные
3 ноября 2022 г. 19:28
Фарид Гаибов: Новая система награждения послужит мотивации тренеров и спортсменов

Награждение спортсменов и специалистов, показавших высокие результаты на V Играх исламской солидарности, состоялось по новым правилам, разработанным министерством.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

"Надеюсь, что новшества в награждении послужат мотивации тренеров, спортсменов, специалистов, а также развитию федерации", - сказал министр.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта ввело новые правила награждения спортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Yeni mükafat sistemi idmançıların və federasiyaların inkişafına dəstək olacaq"

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi