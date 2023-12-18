О нас

Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов

Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов.
Индивидуальные
18 декабря 2023 г. 12:41
Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов.

Как сообщает Report, об этом Фарид Гаибов заявил на мероприятии, посвященном итогам работы Федерации шахмат Азербайджана в 2023 году.

Министр напомнил о прошедшем в Баку Кубке мира по шахматам: "Мероприятие было организовано на высоком уровне. Шахматы очень популярны в нашей стране. В этом году женщины-шахматистки показали лучшие результаты".

Гаибов также пожелал азербайджанским шахматистам еще более высоких результатов в следующем году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Şahmat üçün zəngin il alınıb"

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi