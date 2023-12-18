Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал 2023 год насыщенным для азербайджанских шахматистов.

Как сообщает Report, об этом Фарид Гаибов заявил на мероприятии, посвященном итогам работы Федерации шахмат Азербайджана в 2023 году.

Министр напомнил о прошедшем в Баку Кубке мира по шахматам: "Мероприятие было организовано на высоком уровне. Шахматы очень популярны в нашей стране. В этом году женщины-шахматистки показали лучшие результаты".

Гаибов также пожелал азербайджанским шахматистам еще более высоких результатов в следующем году.