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Фарид Гаибов: Наши шаги должны быть эффективными и решительными

Фарид Гаибов: Наши шаги должны быть эффективными и решительными "Я благодарю всех вас за доверие, оказанное мне как президенту Европейской гимнастики".
Индивидуальные
13 декабря 2022 г. 19:11
Фарид Гаибов: Наши шаги должны быть эффективными и решительными

"Я благодарю всех вас за доверие, оказанное мне как президенту Европейской гимнастики".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте организации в связи с переизбранием президентом Европейской гимнастики и планами на будущее.

Он отметил, что впереди короткий олимпийский период, и надо извлечь из него максимальную пользу: "Наши шаги должны быть эффективными и решительными. Если мы будем работать в единстве и гармонии, мы сможем этого добиться".

Фарид Гаибов занимает пост президента Европейской гимнастики с 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Addımlarımız səmərəli və qətiyyətli olmalıdır"

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