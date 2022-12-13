Фарид Гаибов: Наши шаги должны быть эффективными и решительными

"Я благодарю всех вас за доверие, оказанное мне как президенту Европейской гимнастики".
Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте организации в связи с переизбранием президентом Европейской гимнастики и планами на будущее.
Он отметил, что впереди короткий олимпийский период, и надо извлечь из него максимальную пользу: "Наши шаги должны быть эффективными и решительными. Если мы будем работать в единстве и гармонии, мы сможем этого добиться".
Фарид Гаибов занимает пост президента Европейской гимнастики с 2018 года.