Фарид Гаибов: Наши шаги должны быть эффективными и решительными

"Я благодарю всех вас за доверие, оказанное мне как президенту Европейской гимнастики".

"Я благодарю всех вас за доверие, оказанное мне как президенту Европейской гимнастики".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в заметке на официальном сайте организации в связи с переизбранием президентом Европейской гимнастики и планами на будущее.

Он отметил, что впереди короткий олимпийский период, и надо извлечь из него максимальную пользу: "Наши шаги должны быть эффективными и решительными. Если мы будем работать в единстве и гармонии, мы сможем этого добиться".

Фарид Гаибов занимает пост президента Европейской гимнастики с 2018 года.